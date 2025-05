La Gazzetta dello Sport: “Muro Milinkovic-Savic”

Il portiere serbo incontra nuovamente sulla sua strada Marco Giampaolo. Tutto parte dall'estate del 2020, pieno Covid e una Serie A che non si poteva fermare minimamente."Di cose poi ne sono successe tante, eccome se ne sono successe, ma la storia tra Marco Giampaolo e Vanja Milinkovic Savic comincia così, in un pomeriggio della caldissima estate 2020, mentre la Serie A scollina tra due campionati senza potersi fermare a causa della pandemia da Covid, senza poter fare un ritiro, senza di fatto poter operare sul mercato. Il resto è la storia di un colpo di fulmine, andato ben oltre una scommessa. Accade poi che, in un battito d’ali, Vanja diviene uno degli allievi preferiti del “maestro” Giampaolo".