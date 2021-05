La Gazzetta dello Sport, Nicola: “Non possiamo risparmiare energie”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La conferenza stampa di Davide Nicola sotto i riflettori sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Si legge: "Questo nonèil momento di dosare le forze ma il momento di spingere al massimo». Nel giorno della partenza del Giro proprio da Torino, Davide Nicola, grande appassionato di ciclismo, si mette chino sul manubrio in testa al gruppo granata per tirare la volata. Ché questa di Verona, tra le cinque tappe che mancano al traguardo finle, è l’unica in pianura. Poi arriveranno subito le montagne: Milan, Spezia e Lazio. Tra oggi e il recupero di Roma si tratta di affrontare quattro sfide in dieci giorni. L’ultima, col Benevento in casa, al momento non può essere classificata inquantoa livello di impegno. Ma è chiaro che negli auspici del tecnico piemontese potrebbe trasformarsi nella «passeggiata trionfale» riservata per tradizione al vincitore della corsa rosa".