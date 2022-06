La Gazzetta dello Sport: “Onda verde Toro con Ricci, Pellegri e il mercato”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La linea tracciata da allenatore e dirigenza è ormai chiara, il presente ed il futuro (anche in chiave mercato) del Torino passa dall'investire e puntare su profili giovani e di prospettiva, come riportato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non è un caso, infatti, che i primi due squilli della campagna di rafforzamento siano stati gli acquisti di Samuele Ricci e Pietro Pellegri: due riferimenti dell’Under 21 volata alle fase finali dell’Europeo di categoria, di cui Ricci è anche il capitano. Due tra i talenti più interessanti della nuova generazione di italiani nati nel 2001. [...] Il Toro spalanca le porte ai giovani, e sul mercato sta continuando a cercare alcuni tra i più interessanti talenti europei".