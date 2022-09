La Gazzetta dello Sport: “Onda verde Toro: il ricambio generazionale è netto”

Il Torino esce ringiovanito da questa sessione estiva di calciomercato. Nell'edizione odierna del quotidiano, infatti, La Gazzetta dello Sport racconta come la media età dei granata si sia considerevolmente abbassata rispetto al passato. Si legge: "Più giovane, e anche di tanto. Il Toro è uscito dal mercato con quaranta mesi in meno rispetto a quello che aveva trovato Juric alla fine dell’annata 2020-2021. In questa estate, hanno salutato i trentenni Ansaldi, Zaza, Verdi e Izzo, mentre è stato consegnato il biglietto di ingresso ai ventenni. Con l’ultimo mercato il Toro ha dato il benvenuto alla generazione Z. Sette dei dieci nuovi acquisti sono under 24: Schuurs, Ricci, Pellegri, Ilkhan, Karamoh, Vlasic e Bayeye. Ai nuovi si aggiungono i talenti di casa: da Singo a Seck, da Buongiorno a Zima. Quindici under 24 in una rosa di 27 giocatori (il 55%) sono il futuro che è già iniziato".