La Gazzetta dello Sport: “Ottimo Torino, ma che beffa nel finale”

E' un Toro da applausi quello visto contro l'Inter. Lo sottolinea nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport, nel day after del pari contro i nerazzurri, agguantato solo nel recupero finale dopo un match condotto dai granata. "La beffa non è arrivata solo dal gol di Sanchez, ma soprattutto dal rigore negato da Guida" scrive ancora il quotidiano. Ma anche senza considerare l'episodio, "le colpe dell'Inter sfumano nei meriti di un ottimo Torino che avrebbe meritato di più: perfetto il piano di Juric; bravi tutti da Berisha, decisivo, a Belotti, un leone; solito monumentale Bremer che è andato pure in gol".