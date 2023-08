La Gazzetta dello Sport: “Parla Cairo, con il Cagliari si doveva giocare più tardi”

"I big restano, mai voluto cederli, col Milan ci sarà un Toro pimpante" Queste le parole del presidente del Torino, riportate sul quotidiano. Cairo si è anche espresso sulla partita con il Cagliari e su altre vicende legate al Torino: "Con il Cagliari è stata dura per il caldo, io comprendo le esigenze delle televisioni, ma con questo caldo giocare tutti alle 20:30 sarebbe stata la cosa migliore." Lunedì sera, dopo il match, Cairo è rimasto allo stadio Olimpico Grande Torino fino a tarda serata per incontrarsi con il capitano, Ricardo Rodriguez. "Ci tenevo a Vederlo per fare un punto in generale, prossimamente insieme a lui incontrerò anche altri compagni, per porci qualche obiettivo. Siamo all'inizio dell'anno, è una cosa giusta farlo, invece che parlarne più avanti preferisco farlo adesso." Il presidente granata ha anche speso delle belle parole proprio su Rodriguez: "E' sia un uomo che un calciatore straordinario, ed è un ottimo leader"