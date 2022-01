La Gazzetta dello Sport: “Pellegri, sbarca il gioiellino”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Arriva la fumata granata per Pietro Pellegri. Esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, sottolineando come Ivan Juric volesse "fortemente che Pellegri entrasse a far parte del suo progetto del Torino". E lui ha corrisposto le intenzioni del tecnico che lo ha lanciato in Serie A, quando aveva appena 15 anni. Davide Vagnati ha raggiunto l'accordo col Monaco per un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 6.5 milioni di euro. E nel frattempo si continua a lavorare sul difensore Federico Gatti e sulla punta Demba Seck.