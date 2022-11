La Gazzetta dello Sport: “Pellegri, tutti i giorni al Filadelfia per allenarsi”

Pietro Pellegri è più determinato che mai, e questa sosta mondiali lo ha spinto, invece che a prendersi giorni di vacanza, ad allenarsi tutti i giorni al Filadelfia, per rientrare poi a gennaio al meglio della sua forma: insieme a lui, anche Djidji, Buongiorno e Gemello. Il 28 novembre poi, la squadra si riunirà per partire per il ritiro in Spagna. Ma per Pellegri questa pausa ha un'importanza in più: rientrare al meglio, e diventare uno dei punti di riferimento del Toro. "Nella testa di Pellegri c’è un obiettivo preciso: fare suo il 2023.Vivere il nuovo anno da protagonista, come trampolino di lancio d'una ancora giovane carriera. Ha capito che il momento dal quale iniziare a costruire il 2023 è questo", scrive La Gazzetta dello Sport. E può lavorarci con delle buone notizie: dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva obbligato ad uscire dal campo pochi secondi dopo il calcio d'inizio contro il Bologna, gli esami hanno confermato che non c'è nessuna lesione.