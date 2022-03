La Gazzetta dello Sport: “Per Mandragora a Marassi è come un derby”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Per Rolando Mandragora quella contro il Genoa sarà una partita speciale, si tratta della squadra che lo ha cresciuto calcisticamente e umanamente. Ma ora il centrocampista, diventato un punto fermo del Toro, dovrà mettere da parte i sentimentalismi e dare tutto per la maglia granata, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Da Genova è cominciato il suo viaggio quando era un alunno di belle speranze, oggi vi ritorna da professore. Il Genoa ha accolto Rolando Mandragora da bambino, al Toro molti anni dopo è diventato adulto. A Marassi Rolly ha giocato la sua prima partita in Serie A sette anni e mezzo fa, a diciassette anni e quattro mesi. Questa sera vi rimetterà piede vestendo il granata, oggi che è tutto un altro calciatore: maturo, cresciuto a dismisura, pronto a compiere il salto in Nazionale. [...] Il suo derby dei sentimenti durerà il giusto perché, rapidamente, emozioni e ricordi cederanno il passo ai doveri del presente. È l’uomo-guida di un Toro desideroso di inaugurare con due giorni di anticipo «una primavera granata»: da Genova riparte la caccia a una vittoria che manca da sette giornate".