La Gazzetta dello Sport: “Pobega pecca di presunzione, Izzo si redime”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino si arrende nella ripresa al Napoli, interrompendo la propria striscia di risultati utili consecutivi. "Belotti e compagni sono convincenti nel primo tempo, quando la loro aggressione alta mette un po' in difficoltà il Napoli - scrive La Gazzetta dello Sport - "Nella ripresa però il pressing dei granata è meno asfissiante". La squadra di Spalletti trova così la via del gol, sfruttando il tentato (e sbagliato) dribbling di Pobega su Fabian Rui, che il quotidiano definisce "un peccato di presunzione imperdonabile". Poco prima invece aveva trovato la via della redenzione Izzo, colpevole in occasione del rigore fischiato su Mertens, ma bravissimo a recuperare un gol quasi fatto da Insigne. Promosso a pieni voti dalla Gazzetta dello Sport Berisha, migliore in campo nelle pagelle del quotidiano.