La Gazzetta dello Sport: “Praet e Brekalo show per portare il Toro in Europa”

"Praet e Brekalo: ecco la coppia che può portare il Toro in Coppa" è questa la frase con la quale la Gazzetta dello Sport apre il focus odierno sui due trequartisti del Torino. La rosea analizza le ottime prestazioni dei due sottolineando come siano stati eletti i nuovi beniamini dei tifosi granata. Juric nella prima parte di stagione è stato molto impegnato a cercare la miglior coppia per la sua trequarti e a capire chi fossero i calciatori più funzionali a giocare assieme al centravanti che poteva essere Belotti o Sanabria. I problemi del Gallo hanno costretto Juric a scegliere sempre il paraguaiano che ha affinato un'ottima intesa con i trequartisti. Sia Praet che Brekalo hanno avuto qualche problema fisico, soprattutto il belga che però è uno degli intoccabili dell'allenatore granata. In questo mese di gennaio non sono in vista novità in entrata per questo reparto però potrebbe arrivare un nuovo centravanti che dia il cambio a Sanabria soprattutto se Zaza dovesse lasciare il Torino.