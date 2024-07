“Ricominciamo, e pare proprio un tuffo nel passato bene augurante per ciò che dovrà essere - si legge - . Nuovo capitano, vecchio leader, solita prepotenza sottoporta: è subito il Toro di Duvan. Il primo ruggito di Zapata arriva sotto un sol leone da montagna da far girare la testa: fa molto caldo a Pinzolo quando il centravanti con la fascia scarica un diagonale che non lascia scampo a Fulignati”.