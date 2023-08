La Gazzetta dello Sport: “Prova di forza del Milan. Per Juric divario enorme”

"Si era messo in viaggio verso Milano con l’intenzione di andare alla ricerca di miglioramenti. E, invece, di colpo Ivan Juric si è ritrovato una squadra che ha compiuto un grosso passo indietro. Voleva ritrovare il suo Toro, quello dello scorso campionato, qualitativo e arrembante, rimasto soffocato dal torrido caldo al debutto in casa contro il Cagliari e di cui si sono perse le tracce ieri sera a San Siro, pochi giorni dopo la prima volta in campionato". Così La Gazzetta dello Sport commenta la Caporetto del Torino a San Siro. E ancora: "E’ presto, molto presto, per arrivare a conclusioni affrettate, perché c’è davanti un intero campionato: è chiaro, però, che l’avvio in Serie A con il pari casalingo contro il neopromosso Cagliari e il crollo in casa del Milan serve un dato molto al di sotto delle aspettative. Non sono i numeri a raccontarlo, sono soprattutto le prestazioni in questi centottanta minuti ad imporre un’immediata riflessione da parte di Juric".