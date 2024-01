La Gazzetta dello Sport: “Ricci, che potenza: l’evoluzione di Samu”

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento all'evoluzione di Samuele Ricci. "Nei settecentotrenta giorni con Juric ha messo ben cinque chilogrammi di massa muscolare, preservandola caratteristica di sempre: non ha un filo di grasso. Ha più muscoli, e di certo non è un caso" scrive il quotidiano. Conclude poi La Gazzetta dello Sport: "Quando due anni fa aveva incrociato per la prima volta Juric e il suo staff, Ricci si era posto un obiettivo di percorso importante: irrobustire una struttura fisica non certamente portentosa. Da quel giorno, gli è stato cucito addosso un piano di lavoro supplementare e specifico che Samuele, ragazzo serissimo ed estremamente pignolo nel suo lavoro, ha seguito alla lettera. Tutti i giorni al Filadelfia è sempre l’ultimo ad andare via: conclusa la seduta di allenamento in campo con Juric e coni compagni, si dedica sempre agli straordinari in palestra".