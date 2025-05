La Gazzetta dello Sport: “Ricci e Casadei: un investimento per il futuro”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport riporta un approfondimento sul Toro che sarà. In particolare, la Rosea vuole fare una considerazione, "al netto delle valutazioni sulla guida tecnica e di quanto accadrà durante il mercato", sugli "uomini che nella prossima stagione potranno essere dei riferimenti nella squadra". In particolare, il quotidiano parte dal basso, considerando l'ottima stagione di Milinkovic-Savic, e poi spostandosi sulla linea difensiva va a toccare i nomi di Maripan, Coco (che ha fatto bene soprattutto in avvio), Masina e Biraghi, con uno sguardo sul futuro di Dellavalle, che, al ritorno dal prestito, potrà essere un valore aggiunto. Per quanto riguarda la mediana, il quotidiano vuole considerare Ricci e Casadei "un investimento per il futuro". "insieme costituiscono una mediana che può solo migliorare", riporta il quotidiano. Dopo aver toccato i nomi di Gineitis, in crescita, Ilic e Tameze, "risorse da sfruttare", il quotidiano passa all'attacco con Vlasic, Lazaro e Ché Adams, considerato il condottiero dei granata per quanto riguarda il lato offensivo. Dai box cercano il rientro Zapata e Njie.