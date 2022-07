La Gazzetta dello Sport: “Ricci e Vojvoda sono pronti e promettono conferme”

Samuele Ricci e Mergim Vojvoda, intervistati ai microfoni di Dazn, hanno dimostrato di essere già totalmente focalizzati sulla prossima stagione, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "C'è un pensiero che unisce Samuele Ricci e Mergim Vojvoda. Sembrano dirlo quasi in coro, insieme, davanti alle telecamere di Dazn giunte nei giorni scorsi nel ritiro granata, nella sede di Bad Leonfelden, per registrare la puntata di Inside Torino, da ieri disponibile sulla piattaforma della tv a pagamento in streaming. «Ci stiamo preparando duramente per una stagione che sarà importante per tutti: dobbiamo confermare e migliorare ciò che di buono abbiamo fatto in quella passata»".