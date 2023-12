La Gazzetta dello Sport: “Ricci stringe i denti per esserci con l’Atalanta”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive in merito all'infortunio di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino ha rimediato nel match contro il Sassuolo dello scorso 6 novembre una lesione distrattiva del bicipite femorale destro e ha dovuto guardare da fuori le partite dei suoi compagni contro Monza e Bologna. Ricci ora però sta meglio e sta cominciando a forzare con i carichi di lavoro al Filadelfia. Si inizia a creare un cauto ottimismo attorno all'idea del possibile rientro del numero 28 granata già per la sfida di lunedì sera contro l'Atalanta. Juric gradirebbe molto un ritorno in campo del regista granata che è un elemento molto prezioso della mediana. Una decisione definitiva potrebbe però essere presa soltanto poche ore prima del fischio d'inizio della partita.