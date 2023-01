La Gazzetta dello Sport: “Ricci, testa e grinta. Schuurs punta l’Empoli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Al Filadelfia si sta lavorando al Ricci-bis, ovvero alla seconda gara consecutiva nella quale il governo della squadra granata verrà affidato al giovane toscano" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Nel frattempo Juric lavora anche con un occhio all'infermeria: "Perr Schuurs sta cercando di rendersi disponibile per la partita con l'Empoli. Oggi proverà a forzare ulteriormente in maniera da convincere medici e tecnici a considerarlo arruolabile". Si va invece secondo il quotidiano verso il forfait di Djidji, operato al setto nasale. Conclude il quotidiano: "A centrocampo ballottaggio Linetty-Adopo, in avanti appaiono sullo stesso piano Sanabria e Seck. Più staccato Radonjic, ma è il più fresco di tutti. Ed è un aspetto che ha il suo peso".