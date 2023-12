La Gazzetta dello Sport: “Rientra Bellanova, principe dei cross. Che sprint Vojvoda”

"Il Toro ritrova Bellanova dopo la giornata di squalifica e con lui torna quello sprint sulle corsie esterne mancato contro l'Udinese causa le prestazioni troppo timide di Soppy a destra e Lazaro dall'altra parte" scrive La Gazzetta dello Sport presentando la sfida con la Fiorentina. Sui numeri di Bellanova afferma il quotidiano: "I dati Opta lo collocano al secondo posto, in condivisione col napoletano Di Lorenzo, per cross effettuati su azione (68), dietro l'attuale specialista, l'interista Federico Di Marco (80)". Se a destra tornerà Bellanova, a sinistra è ballottaggio tra Vojvoda e Lazaro, con il kosovaro in vantaggio: "Vojvoda assicura la continuità d'azione laddove Lazaro, che spera nella conferma, si fa preferire per le capacità tecniche e di conseguenza se si cerca la qualità dei cross è a lui che si pensa in primis. Però la prestazione con i friulani è rimasta al di sotto della sufficienza, da qui la candidatura forte di Vojvoda, tipo tosto e concreto"