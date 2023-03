La Gazzetta dello Sport: “Rivelazione Gravillon: corsa e grinta per convincere Juric”

"L’ultimo arrivato sul palcoscenico granata ha le treccine rasta e la carnagione caraibica di Andreaw Gravillon, in queste ore volato appunto a Guadalupa per rispondere alla convocazione della nazionale - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il difensore ha pure il passaporto francese ma ha deciso di battersi per il Paese dove è nato e lo hanno già impiegato nelle quattro precedenti partite del girone di qualificazione alla fase finale di Nations League Concacaf, Serie B". Gravillon ha avuto modo di farsi vedere nelle ultime due settimane prima della sosta, trovando più continuità: "Gravillon è l’uomo nuovo del Toro avendo fatto la sua prima apparizione nella formazione titolare appena dieci giorni fa a Lecce, bissandola contro il Napoli. In precedenza c’erano stati due aperitivi: i 10’ finali col Milan (10 febbraio) e i 6’ conclusivi del derby (28 febbraio)". Juric lo ha scolarizzato, ora gli sta dando più fiducia. E le prime risposte sono state positive.