La Gazzetta dello Sport: “Sanabria certezza di Juric: con lui l’attacco gira”

Focus dedicato a Tonny Sanabria sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano elogia il paraguayano sostenendo come con lui al centro dell'attacco il Toro giri meglio, oltre a sottolineare come in questa prima fase di stagione stia avendo un buon feeling con il gol. Si legge: "Un anno fa si apriva il sipario sul Toro di Sanabria, oggi Tonny è la certezza di Juric. Con l’Apollon si è sbloccato, ora vuole prendere il Toro per mano. In quarantotto ore ha strappato gli applausi dei tifosi giunti dall’Italia.