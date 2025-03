La Gazzetta dello Sport: “Sanabria e Maripan tornano oggi al Filadelfia”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un aggiornamento sui rientri dei Nazionali del Torino. Gli ultimi due assenti dalla lista del gruppo squadra di mister Paolo Vanoli erano i due sudamericani Tonny Sanabria e Guillermo Maripan che sono i giocatori che devono affrontare il viaggio più lungo di tutti per rientrare in Italia. Oggi però entrambi saranno nuovamente al Filadelfia per allenarsi al Filadelfia con il resto dei compagni e così il tecnico granata avrà la rosa di nuovo al completo. Vanoli ora può quindi contare su tutti - esclusi naturalmente gli infortunati - per preparare il prossimo impegno del suo Toro che sarà lunedì sera sul campo della Lazio, gara valida per la 30^ giornata di Serie A.