La Gazzetta dello Sport: “Sanabria mette nel mirino la doppia cifra”

"Sanabria è uno dei leader silenziosi dello spogliatoio Al Filadelfia sorride spesso, parla poco, lavora tanto. Poi, in campo, tocca a lui guidare il Torino nel gioco offensivo. Ha spalle fin troppo larghe per nascondersi di fronte alle responsabilità. Non lo ha mai fatto, è stato uno dei segreti nella sua esplosione nel 2023. In questa vigilia incarna uno dei sentimenti di riscatto che pervade lo spogliatoio". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul carattere di Sanabria. Il paraguayano cerca la nona rete stagionale contro la Salernitana oggi pomeriggio. Proprio contro i campani era arrivata la prima rete del numero 9 in questo 2023: "Otto gennaio. Sanabria indovina la prima delle sei perle del nuovo anno, con le quali ha toccato il primato di marcature stagionali in carriera da quando gioca in Italia (8 gol). Dopo quattro mesi Tonny incrocia nuovamente la Salernitana". Sanabria ha trascinato il Torino e oggi può continuare a farlo. Juric ha bisogno di lui.