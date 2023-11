La Gazzetta dello Sport: “Sanabria-Zapata, Juric riparte dalla coppia gol”

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza i benefici della coppia Sanabria-Zapata che stanno lavorando per affinare sempre di più l'intesa e aiutare il Torino. Grazie alla presenza di questo tandem d'attacco la squadra di Juric ha aperto una striscia di risultati utili consecutivi contro Lecce, Sassuolo e Monza. La coppia ha completato la svolta tattica e l'indice di pericolosità offensivo è aumentato con loro due insieme. Sanabria sta beneficiando molto del lavoro che svolge il compagno di reparto mentre Zapata anche se sta mancando in zona gol continua a mettersi in mostra come un perfetto uomo assist.