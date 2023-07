La Gazzetta dello Sport : “Schuurs leader Toro”

La Rosea fa il punto della situazione in casa granata. Il Torino batte in amichevole la Feralpisalò e sono diversi i giocatori a lanciare dei segnali positivi, tra cui Schuurs e diversi giovanissimi. "Sulla prima sgambata dell’estate granata c’è la firma del gigante del Toro. Perr Schuurs ricomincia l’avventura laddove aveva terminato in campionato: baluardo difensivo, fonte di gioco e stavolta lo si è apprezzato anche in versione goleador. Un trascinatore". Sui giovanissimi invece: "Alla voce protagonisti entrano di diritto anche i talentuosissimi 2005 Ciammaglichella e Savva, quest’ultimo trequartista venuto su dalla formazione Primavera".