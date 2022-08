La Gazzetta dello Sport: “Schuurs si prende il 3 lasciato da Bremer”

La Gazzetta dello Sport evidenzia che Vojvoda ci sarà contro la Lazio e lancia Vlasic titolare. Si sofferma poi sull'ultimo arrivato: Peer Schuurs. Si legge: "Ciò che esalta maggiormente l’universo granata è l’acquisizione di un difensore centrale che sa usare il piede (preferibilmente destro) con l’abilità di un regista. Per i canoni di gioco di Juric si tratta di un vantaggio rilevante: così i due centrocampisti centrali possono cominciare la loro azione nel cerchio di centrocampo e non a ridosso dell’area granata. Schuurs ha nel suo bagaglio il lancio lungo, in Olanda tutti gli osservatori sono rimasti incantati dalla precisione di questi suggerimenti di cinquanta-sessantametri".