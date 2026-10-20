"'Il secondo gol lo mostrerò a mio figlio'. Si è sbloccato con una doppietta Simeone: 'Il 3-0? Difficile credere a una rete così bella'". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al grande protagonista della notte di Parma, un Giovanni Simeone in versione trascinatore assoluto e vero proprio leader del gruppo di Ignazio Abate. Il quotidiano celebra la prova maiuscola dell'attaccante argentino, decisivo in tutte e tre le marcature granata al Tardini: "Non si è accontentato di sbloccarsi: prima una volée di pregiata fattura, poi la fiondata da cui è nato il raddoppio di Adams e infine la perla da 27 metri che ha chiuso i conti. Il Cholito ha schiantato il Parma firmando la sua prima doppietta in granata e mandando un messaggio chiaro al campionato. Un rientro da incorniciare dopo il digiuno in A che durava dallo scorso maggio: 'Sono contento per la prestazione di squadra fin dal primo minuto — riflette Simeone —. Il mio secondo gol personalissimo lo farò vedere a mio figlio quando sarà grande, magari farà fatica a credere che sia riuscito a farne uno così bello'". Dietro l'esplosione dell'attaccante c'è una mentalità da trascinatore e un lavoro mirato svolto nell'ultimo periodo al Filadelfia: "'Parlo spesso con me stesso e mi ripeto di respirare, perché poi il gol arriva'. Ha atteso questo momento con assoluta serenità e massima fiducia nel progetto tecnico. Durante la sosta ha seguito un programma speciale, trattenendosi spesso sul campo oltre l'orario di allenamento insieme ai compagni per alzare le frequenze. La bellissima serata parmigiana inizia a ricompensarlo: il Cholito ha appena cominciato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.