La Gazzetta dello Sport: “Simeone che carica. La svolta in due gol: il Toro decolla nel nome del Cholito”

"Simeone che carica. La svolta in due gol: il Toro decolla nel nome del Cholito. Dopo Parma, la punta chiama i tifosi: 'Vi aspettiamo con il Monza'". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al momento magico di Giovanni Simeone, che ha raccolto una doppietta al Tardini e ora è pronto a trascinare la squadra nell'anticipo di venerdì sera. Il quotidiano analizza l'impatto del Cholito, sempre più leader e simbolo della mentalità voluta da Abate: "'Aspettare, lavorare e continuare a crederci: tre punti importantissimi e tanta voglia di continuare così' ha scritto sui social l'argentino, lanciando un video per chiamare a raccolta i tifosi. Con il quarto gol stagionale di Adams e l'affiatamento del tandem d'attacco, il Torino cresce nel gioco e nei meccanismi. Simeone incarna la 'garra' ideale: al Tardini è stato il granata con più duelli (13) e ha firmato una perla di destro da 25 metri. Dal 2016-17 è andato a segno in 11 campionati diversi di Serie A, un traguardo condiviso solo con Zielinski e Politano". Nelle pagine interne si fa anche il punto sull'infermeria in vista della sfida di venerdì all'Olimpico Grande Torino: "Ancora lavoro differenziato per Ilkhan e Fortini. Il centrocampista turco sta curando la lesione all'adduttore patita contro l'Udinese, mentre l'esterno continua le terapie per la pubalgia. Nessun problema invece per il resto del gruppo, già focalizzato sul Monza".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.