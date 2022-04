La Gazzetta dello Sport: “Singo, c’è mezza Europa sul gioiello del Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport spazio oggi ad un focus su Wilfried Singo. L'ivoriano è uno dei pezzi pregiati della scuderia di Juric ed ha anche grandi margini di miglioramento, per questo non è raro che a vedere le partite del Torino ci siano diversi osservatori particolarmente attenti alle sue giocate. Scrive la rosea: "E' un esterno di livello europeo. Già adesso è nel mirino di club della Premier in particolare (oltre agli italiani). Numerosi gli osservatori inglesi che frequentano l’Olimpico: si sussurra di Tottenham, Leicester, Everton, West Ham. Segnali di interesse pure dalla Bundesliga e dalla Francia. Insomma, il ragazzo piace, non solo a Juric...". Singo è quindi un giocatore che ha mercato e il Torino, in tal senso, è pronto a ricevere offerte, a discuterne con il ragazzo, forte del suo contratto fino al 2024. Si legge: "Il Toro si rende perfettamente conto che a giugno questo giocatore sarà oggetto di un fitto corteggiamento: dove si trova un ventunenne con già 64 partite nel nostro campionato? La società non lo ha messo sul mercato, il contratto in essere è ancora lungo (scadenza 2024) però di fronte a un’offerta adeguata per il club (circa 30 milioni) e irrinunciabile per il ragazzo le parti ne parleranno in serenità".