La Gazzetta dello Sport: “Singo va ai Giochi olimpici”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

La Gazzetta dello Sport quest'oggi riporta la notizia della presenza di Wilfried Singo ai prossimi Giochi olimpici. L'esterno del Torino si è ridotto le vacanze per arrivare in tempo il 6 luglio al raduno con i compagni al Filadelfia dato che il 18 dovrà subito partire per Tokyo. Le Olimpiadi, infatti, cominceranno il prossimo 23 luglio e finiranno l'8 agosto, motivo per cui se la Costa d'Avorio di Singo dovesse arrivare fino al fondo della competizione, l'esterno granata arriverebbe a Torino subito a ridosso del primo incontro ufficiale della stagione, ovvero la prima partita di Coppa Italia.