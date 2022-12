La Gazzetta dello Sport: “Singo vuole tornare per il Verona”

Le notizie sul Torino sui quotidiani in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport si concentra su Singo: "Singo si siede nella bella hall dell’albergo che ospita il ritiro invernale del Torino, pronto a rispondere alle domande. La società granata apre un ponte via social Torino-San Pedro: da una parte ci sono i tifosi che scrivono via Instagram a Singo chiedendogli curiosità di ogni genere; dall’altra c’è l’esterno ivoriano che risponde divertito attraverso diversi video-messaggi. Si fa rapidamente l’ora di pranzo in coda a un’oretta e mezza passata a scherzare, sorridere, anche giocare un po’ con le domande (gli scrive pure