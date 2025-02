La Gazzetta dello Sport: “Sosa ha la febbre, per il Milan si scalda Biraghi”

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arriva oggi un aggiornamento sullo stato di salute della rosa del Torino. Come riportato dal quotidiano probabilmente non sarà parte del match di sabato contro il Milan un difensore come Borna Sosa. Il laterale croato è stato infatti messo ko dalla febbre e non si sta allenando al Filadelfia in questi giorni, motivo per cui Vanoli sta già studiando un'alternativa. La prima scelta per sostituire l'ex Ajax è quella di schierare come terzino sinistro titolare un nuovo arrivo nell'ultimo mercato di gennaio, vale a dire Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina è reduce da un autogol molto pesante che ha portato alla sconfitta del Toro nell'ultima partita giocata a Bologna e avrà voglia di riscatto.