La Gazzetta dello Sport: “Svolta Sanabria, con il suo gioco Zapata ha più spazio”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l'attacco del Torino che nell'ultimo periodo è cambiato dopo il passaggio a due punte e che nell'ultima partita è riuscito a migliorare rendendosi finalmente pericoloso. Ormai da diverse settimane Juric punta con convinzione sulla coppia Zapata-Sanabria ed è proprio quest'ultimo ad essere una pedina importante nelle tattiche granata. L'attaccante paraguaiano da quando ha iniziato a fare coppia con l'ex Atalanta è libero di giocare sia da numero nove che come trequartista e questo aiuta tutto l'attacco del Toro. In questo modo quando Sanabria si allontana dall'area, Zapata è libero di attaccare la porta occupando il centro dell'attacco mentre se Sanabria si alza al fianco di Zapata è Vlasic ad accentrarsi e supportarli come fantasista alle loro spalle.