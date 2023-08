La Gazzetta dello Sport: “Tameze è pronto, Sanabria non ci sarà con il Genoa”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di Tameze e di come il nuovo centrocampista del Torino possa cambiare la squadra. A seguire le parole del quotidiano: "Adrien tuttofare è pronto per Juric, il francese sta trovando la condizione, può rendersi utile coprendo almeno due ruoli. Il ragazzo si rende disponibile per qualsiasi incarico. Con il Genoa Ivan Juric potrebbe modificare il sistema di gioco presentando un centrocampo a 5. Pensare ad un cambiamento della linea difensiva sembra prematuro." Per quanto riguarda Sanabria e la partita con il Genoa sul quotidiano si legge che non vedremo il paraguaiano scendere in campo, di seguito le parole del giornale: "Contro il Genoa il centravanti sarà Pellegri, oggi è attesa la diagnosi ufficiale dell'infortunio di Sanabria, si teme uno stop di 3-4 settimane."