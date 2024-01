La Gazzetta dello Sport: “Tameze uomo in più”

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a tutta pagina ad Adrien Tameze. Spiega il quotidiano: "Pur schierato sulla linea più arretrata non ha mai fatto mancare la fase di spinta, le scorribande palla al piede nella metà campo avversaria, la fase di appoggio sulla fascia.Nella versione difensiva spicca anzitutto il numero dei palloni recuperati, 93, che dà una media partita di 5,47 nettamente superiore alla media del ruolo, 3,69. Così come i palloni intercettati, 31,producono una media, 1,82, che si mangia la media del ruolo, 0,53". Conclude La Gazzetta dello Sport: "Ora che l’emergenza difensiva è terminata, dalla trasferta di Cagliari in poi, questo prezioso jolly tornerà ad impegnarsi nella fase propulsiva oltre a quella di chiusura e recuperi: i compiti classici del centrocampista puro. Juric lo impiegherà a seconda degli avversari e dei momenti. Certo è che con Ricci, Ilic, Linetty e Gineitis il Torino può disporre di un motore in mezzo al campo altamente competitivo".