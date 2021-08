La Gazzetta dello Sport: “Testa e agonismo, al via l’era Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive a proposito dell'inizio dell'era Ivan Juric alla guida del Torino. Questa sera alle 21, infatti, ci sarà la gara tra Toro e Cremonese di Coppa Italia e sarà la prima partita ufficiale per i granata con il tecnico croato sulla propria panchina. Ci sarà anche il ritorno del pubblico allo stadio dopo oltre un anno e mezzo con circa 4 mila tifosi che potranno fare l'accesso allo stadio. La rosea chiude parlando della situazione dell'attacco granata. Zaza è da valutare perché durante l'allenamento di ieri ha preso un brutto colpo e se non dovesse farcela ecco che Belotti potrebbe partire dall'inizio. Il vero l'obiettivo è però quello di poter schierare il capitano per almeno un'oretta nel match di sabato contro l'Atalanta all'esordio in campionato.