La Gazzetta dello Sport: “Tonny Sanabria al centro di tutto”

"Tonny Sanabria ha il mondo granata in pugno: da leader silenzioso a trascinatore felice e sorridente" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedicando un approfondimento a tutta pagina all'attaccante granata. Prosegue il quotidiano: "Durante i giorni del ritiro a Pinzolo, Sanabria ha mostrato energia positiva in ogni momento. Mai visto scherzare così tanto con i compagni, ha aperto un dialogo costante e quotidiano con il tecnico Ivan Juric, spesso pronto pure alla battuta con tutti". Conclude infine La Gazzetta dello Sport: "La sensazione che si ricava quando si allena è quella di un attaccante che comincia ad assumere una statura da leader vero. La leadership tecnica l’ha sempre avuta all’interno dello spogliatoio, ma adesso vi ha aggiunto anche qualcosa in più. Se l’ultimo Tonny è stato una goduria per la gente granata, questo secondo Sanabria che sta preparando la nuova stagione promette fuochi d’artificio".