La Gazzetta dello Sport: “Torino, con il Verona è ballottaggio tra Seck e Karamoh”

Per la partita contro il Verona, Ivan Juric sta pensando ad un trequartista più offensivo da schierare dall'inizio sulla sinistra. Per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano, è ballottaggio tra Seck e Karamoh. Si legge: "Sul fianco sinistro dell’attacco, il tecnico richiede più spinta, più potenza e velocità. Ecco, perché in questa delicatissima vigilia di campionato, si è di colpo riacceso il duello tra Seck e Karamoh. Il ballottaggio è apertissimo, è ipotizzabile anche una staffetta. Sulla sinistra Juric prepara la mossa ad effetto: nella sua ex Verona vuole continuare l’inseguimento al G8".