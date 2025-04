La Gazzetta dello Sport: “Torino sarà arbitro di tutto in Serie A”

Tra le pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport dedicate al Torino c'è anche spazio per i prossimi appuntamenti della formazione granata allenata da Paolo Vanoli. Il Toro infatti nelle prossime cinque ed ultime partite di campionato sarà una sorta di arbitro per decretare tutti gli esiti principali della Serie A, dalla salvezza allo Scudetto. Il calendario dei granata prevede infatti in ordine: Napoli, Venezia, Inter, Lecce e Roma. Il Torino avrà quindi modo di giocare contro le due squadre che sono in corsa per vincere il titolo (Napoli e Inter) e anche contro le due formazioni al momento maggiormente in lotta per evitare la retrocessione (Venezia e Lecce) prima di chiudere la sua stagione con la gara interna contro la Roma, che potrebbe valere anche una qualificazione europea per i giallorossi.