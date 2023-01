La Gazzetta dello Sport: “Torino-Verona: Sanabria dal 1′, Radonjic in corsa”

Per Ivan Juric è tempo di pensare alla formazione titolare da schierare contro l'Hellas Verona. In particolare, il focus odierno de La Gazzetta dello Sport ricade sulla trequarti e sull'attacco, dove, al momento, l'unico indisponibile è Pietro Pellegri, che sarà out almeno fino alla fine di gennaio. Si legge: "Juric sembra intenzionato a riproporre il trio d’attacco di Roma, dove la formazione granata scese in campo con Miranchuk e Vlasic piazzati dietro Sanabria, particolarmente pungolato sia nel ritiro spagnolo che in questi giorni di vigilia. L’alternativa, da spendere magari durante il match, riporta alla formazione che ha battuto la Samp alla penultima (2-0) e comporta pure una variazione tattica: l’attacco era composto da Miranchuck e Radonjic alle spalle di Vlasic, falso nueve".