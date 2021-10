La Gazzetta dello Sport: “Torna Praet, Toro fantasia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dennis Praet è recuperato e si prepara alla sfida al Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Ivan Juric sarebbe anche tentato di farlo partire dal primo minuto. "Contro il 'suo' Genoa, il tecnico granata non può che avere fissato un unico obiettivo: il ritorno al successo". E Praet è garanzia di fantasia sulla trequarti. Un ingrediente che servirà per intensificare la produzione di gol dei granata. "Il Toro ha l'esigenza di mettere fieno in cascina perché nel turno infrasettimanale lo attende il Milan a San Siro". E dopo due ko senza segnare reti, è tempo di invertire la rotta, puntando sull'apporto del belga che si è ritrovato e di un Andrea Belotti che vorrà riprendere la maglia da titolare.