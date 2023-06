La Gazzetta dello Sport: “Toro a caccia dell’8° posto. Inter, test per Istanbul”

Il Toro conclude la Serie A con l'impegno casalingo contro l'Inter: da una parte i granata, che vogliono vincere per conquistare l'8° posto, dall'altra i nerazzurri, che sì hanno in testa la Champions, ma che non andranno a Torino solo per onor di firma. Queste le parole della Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano: "Il Torino vuole sbarcare sulla banchina dell’ottavo posto, con popolo in attesa e banda per la festa. Deve battere l’Inter per agganciare la Fiorentina, vittoriosa ieri, ma in svantaggio negli scontri diretti. Un ottavo posto che vorrebbe dire Europa, cioè Conference League, nel caso l’Uefa squalificasse la Juve dalle prossime coppe. I granata tornerebbero a giocare oltre confine quattro anni dopo lo spareggio perso con il Wolverhampton per l’accesso ai gironi di Europa League. Il senso della partita è solo apparente: l’Inter non può permettersi di sfrecciare a Torino senza metterci un po’ di testa. Innanzitutto perché, a 90’ dal termine, la classifica è ancora liquida. Sorpassare la Lazio sul filo di lana e chiudere al secondo posto vorrebbe dire mettersi in tasca 5 milioni in più; farsi sorpassare dal Milan vorrebbe dire 5 milioni in meno. Inoltre, Inzaghi vuole scaldare tutti in vista della Champions: non ci sarà un grande turnover".