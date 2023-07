La Gazzetta dello Sport: “Toro, Buongiorno c’è e si taglia le vacanze”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport quest'oggi viene dedicato spazio anche ad Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è infatti un esempio per i propri compagni di squadra e l'ennesima testimonianza è arrivata in questi giorni quando il difensore granata ha deciso di tagliarsi alcuni giorni di vacanza. Il difensore classe 1999 prenderà parte al raduno fin da lunedì ovvero il giorno 1 di inizio preparazione. Non è una cosa da poco perché a causa degli impegni con la Nazionale avrebbe avuto diritto a restare in vacanza fino al 14. Grazie all'esordio nella Nazionale del CT Mancini, Buongiorno ha potuto chiudere una stagione ricca di soddisfazioni per lui come il primo gol segnato con la maglia del Toro oppure la lettura dei nomi del Grande Torino in occasione delle celebrazioni del 4 maggio.