La Gazzetta dello Sport: “Toro-Cagliari firme d’autore”

"Il semaforo granata sulla terza stagione di Ivan Juric sulla panchina del Toro si accenderà, tra qualche ora, in una città rovente" scrive La Gazzetta dello Sport parlando dell'imminente esordio granata in Serie A. "Il precampionato è stato buono, il mercato ha rafforzato un progetto solido, il Toro aspetta la prima di campionato con l’obiettivo di cominciare da subito a divertirsi e a divertire - prosegue il quotidiano - più grande valore del terzo Toro di Juric sarà la continuità: la proprietà gli ha dato la possibilità di ripartire da una rosa confermata nei suoi pezzi pregiati, consolidata dall’acquisto di Vlasic e dagli arrivi di Tameze e Bellanova che hanno alzato il livello del centrocampo e degli esterni. Continuità e miglioramento sono concetti che viaggiano a braccetto". Torino-Cagliari sarà quindi la prima prova, in una partita da firme d'autore: quelle di Ivan Juric e Claudio Ranieri.