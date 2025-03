La Gazzetta dello Sport: “Toro, che mira!”

Pragmatico e preciso, questo è il Torino di Paolo Vanoli. La svolta della stagione è arrivata non solo con il 4-2-3-1, ma anche con una precisione al limite del chirurgico nei tiri in porta, come sottolineato da Opta. "Chirurgico. Il Torino nel 2025 è così, capace di concretizzare le occasioni che gli capitano. Lo rivelano i dati della Opta, riferiti alle 11 giornate di campionato giocate dall’inizio dell’anno solare. In questo periodo i granata hanno segnato 15 gol tentando 112 tiri, con. una percentuale realizzativa del 13,4%; ha fatto meglio solo il Bologna con il 14,1%, frutto dei 24 gol su 170 tiri; terza la Roma con il 13,1% (153 tiri, 20 gol)".