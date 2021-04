La Gazzetta dello Sport: “Toro con il tridente”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

La Gazzetta dello Sport si focalizza sulle condizioni dell'attacco granata. L'intenzione di Davide Nicola sembra essere quella di schierare un 3-4-3 nella sfida contro la Juventus, con Andrea Belotti naturalmente sul centro sinistra e il ballottaggio tra Simone Zaza e Antonio Sanabria per il ruolo di prima punta. Se le condizioni di Baselli fossero al top, magari il 3-5-2 si farebbe preferire. Ma nella situazione attuale

un centrocampo a quattro costituito da Ansaldi, Rincon, Mandragora e Murru potrebbe essere in grado di supportare il tridente. Nel frattempo, Izzo ha cercato di spronare i propri compagni via social: "Solo con le nostre forze possiamo cambiare la nostra stagione! Carichi". Maggiori dettagli nel giornale oggi in edicola.