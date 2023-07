La Gazzetta dello Sport: “Toro conto alla rovescia. Macchina organizzativa in moto”

La Gazzetta dello Sport lancia il Torino. Tra pochi giorni Juric ritroverà i suoi giocatori al Filadelfia: è partito ormai il conto alla rovescia per la terza stagione alla guida del club granata. "La macchina organizzativa è in moto, al Toro è scattato il conto alla rovescia per incamminarsi nella nuova stagione. La campanella suonerà lunedì, naturalmente al Filadelfia, per il raduno con una prima parte dell’organico al rientro dalle vacanze". Il punto di forza sarà sicuramente la continuità: "Il primo aspetto chiave è la continuità del progetto. Ricominciare per il terzo anno consecutivo con lo stesso allenatore, lo stesso gruppo di lavoro, uno staff tecnico affiatato e che ormai si conosce alla lettera, rappresenta un valore oggettivo".