La Gazzetta dello Sport: “Toro da grandi progetti: Juric ha già i suoi punti fermi”

"Ambizioni di alto livello, forti motivazioni e qualche novità in cantiere: Juric è pronto a tracciare la rotta sulla Coppa Italia" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Torino si prepara ad affrontare alla vigilia di Ferragosto la Feralpisalò nella prima uscita ufficiale. Una prova a cui la squadra di Juric arriva con i suoi punti fermi: "Juric ha in mano tante certezze. Al battesimo della stagione, il tecnico presenterà la sua eccellente difesa, già ben rodata e in evidenza in tutto il precampionato: Schuurs sul centrodestra, Buongiorno centrale, Rodriguez sul centrosinistra è un assetto collaudato". Le garanzie però coinvolgono anche altri reparti: "Altri punti fermi saranno Ilic in regia, Vojvoda sulla sinistra, il neo acquisto Nikola Vlasic sulla trequarti".