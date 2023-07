La Gazzetta dello Sport: “Toro d’alta quota. Gineitis-lkhan-Kone in lotta per restare”

"Pronti-via: si parte per le Dolomiti" scrive La Gazzetta dello Sport, incentrando l'approfondimento dedicato al Torino sulla partenza per Pinzolo. "Ivan Juric ha scelto Pinzolo sia per la perfetta logistica sia per l'eccellente condizione dei campi in erba del Centro Sportivo Pineta" prosegue il quotidiano. La Gazzetta dello Sport individua poi gli elementi su cui il Torino andrà a lavorare: dalla tattica e gli schemi, ai calci da fermo. Per alcuni il ritiro sarà uno snodo importante per l'immediato futuro: "Gineitis, Ilkhan e Kone, tutti e tre centrocampisti, si giocano molto in prospettiva permanenza a Torino".