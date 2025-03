La Gazzetta dello Sport: “Toro di ferro”

Vlasic decisivo nella sfida contro l'Empoli. Dopo 70 minuti di gioco e con la sensazione che la partita trovasse lo 0-0 come risultato finale, il croato entra in scena con una pennellata d'autore. "La terza vittoria nelle ultime quattro partite ha permesso al Torino di avvicinare la parte sinistra della classifica e di proseguire il positivo andamento avuto in un 2025 nel quale ha perso una sola gara (a Bologna)e ha ottenuto quattro successi e sei pareggi. Dopo l’1-0all’Empoli,firmato da una magia di Vlasic, il rammarico per i due punti lasciati sabato scorso a Parma è grande: se i granata non si fossero fatti raggiungere dalla formazione di Chivu ,adesso avrebbero quaranta punti, gli stessi dell’Udinesedecima, e avrebbero più chance di avvicinare nelle ultime nove giornate la zona Europa".